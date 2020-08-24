«الأبطال الخارقون» في ضيافة «دي سي فاندوم»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

حلّ نجوم هوليووديون كبار وشخصيات أبطال خارقين يؤدونها ضيوفاً على حدث إلكتروني واسع، نُظّم أول من أمس، من بينهم روبرت باتيسون الذي عرض مشاهد من «باتمان».

كما روّج دواين جونسون (ذي روك) لفيلمه الجديد «بلاك آدم».

ونظّمت شركة «وارنر براذرز» حدث «دي سي فاندوم» الافتراضي بعد إلغاء لقاءات يترقبها عشّاق القصص المصورة، مثل «كوميك كون»، بسبب جائحة «كوفيد-19». وكان أبرز المشاركين في الحدث عبر الإنترنت فيلم «ذي باتمان»، وعمل على طراز التحقيقات البوليسية، ويتناول شخصية هذا البطل الخارق. وقال بطل الفيلم روبرت باتيسون إن تصوير العمل توقف في مارس بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال مخرج العمل، مات ريفز، إن هذه النسخة التي لاتزال مقررة العام المقبل مستوحاة من أفلام قاتمة باتت مرجعية، مثل «تشايناتاون» و«تاكسي درايفر». وستظهر شخصية بروس واين في سنته الثانية كـ«باتمان» محاولاً فك لغز مجموعة من الجرائم مع «جانب إنساني فيها شوائب عدة».

وعُرض أول مشاهد الفيلم للمرة الأولى، ما جعل عشاق هذه الشخصية يريدون المزيد.

في المقابل، عرضت شركة «مارفل» مشاهد عن تكملات لإنتاجات ضخمة، مثل «ووندر وومان» و«سويسايد سكواد» و«شازام»، رغم عدم وضوح موعد بدء عرضها مع استمرار إغلاق كثير من دور السينما في أميركا.

أما دواين جونسون، الذي يتقاضى أكبر أجر بين الممثلين، فيخوض للمرة الأولى أوساط الأبطال الخارقين مع عرضه مشاهد من «بلاد آدم»، الذي يلعب فيه دور عبد متمرد عمره 5000 عام عازم على تحقيق العدالة. ولم تنشر تفاصيل عن فيلم «ذي فلاش»، الذي يؤدي فيه مايكل كيتون وبن أفليك دورهما السابق كباتمان.

«مارفل» عرضت مشاهد عن تكملات لإنتاجات ضخمة.

لقاءات يترقبها عشّاق القصص المصورة ألغيت بسبب «كورونا».

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