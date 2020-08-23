المذيع الشهير لاري كينغ يفقد إثنين من أبنائه خلال 3 أسابيع .. ويرفض التعليق

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مصدر مقرب من عائلة مقدم البرامج الحوارية ذائع الصيت، لاري كينغ، لـCNN، إن 2 من أبنائه قد توفيا في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وقال المصدر إن نجل كينغ (آندي)، 65 عامًا، توفي بشكل غير متوقع في الأسبوع الأخير من يوليو، ثم توفيت ابنته شايا، 52 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكلا الإبنين نتجا من زواج كينغ من ألين أتكينز، التي تزوجها في 1961، وتزوجها مرة أخرى في 1967. وتطلقا للمرة الثانية والأخيرة في 1971.

وشارك كينغ وشايا أيضًا في تأليف كتاب للأطفال بعنوان “Daddy Day ، Daughter Day” في 1997، حيث سردا تجربتهما مع الطلاق.

وتوفيت أتكينز في 2017، وحينها غرد كينغ عن ذلك وقتها. وكينغ هو أيضًا أب لثلاثة أطفال من زيجات أخرى، لاري جونيور وكيلي وكانون، وهو أب للطفلين، تشانس وداني ساوثويك. وانفصل عن زوجته الأخيرة شون ساوثويك في 2019. وذكرت CNN في وقت سابق أن كينغ، 86 عامًا، خضع لعملية قلب في 2019 بعد تعرضه لألم في الصدر.

وتقدم قناة Ora TV حاليًا برنامج “Larry King Now”، حيث يجري مقابلات مع المشاهير وزعماء العالم ونجوم الإنترنت. وفي الفترة من 1985 إلى 2010، استضافت CNN برنامج كينغ “Larry King Live”. وحصل كينغ على جائزة إيمي للأخبار والوثائقيات مرتين، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في 2011. ورفض كينغ طلب CNN للتعليق على الحادثتين في هذا الوقت.

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