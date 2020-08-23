إحباط تهريب 1.8 طن كوكايين في «رمل القطط»

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

عثرت السلطات في ميناء هامبورغ الألماني على كمية كبيرة من الكوكايين المهرب في «رمل القطط»، وهو الذي تقضي فيه القطط المنزلية حاجتها.

وقال متحدث باسم سلطات الجمارك، أمس، إن موظفي الجمارك هناك عثروا داخل حاوية على نحو 1.8 طن من الكوكايين، ما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها هذا العام.

وبحسب البيانات، فإن الحاوية التي كان بها شحنة «رمل القطط» كانت على متن سفينة قادمة من بيرو إلى ميناء هامبورغ، واكتشف الكوكايين عبر فحص الشحنة بالأشعة السينية.

وعندما فحص ضباط الجمارك محتويات أكياس «رمل القطط» بدقة، عثروا على عبوات كوكايين، وتُقدر القيمة السوقية للكميات المضبوطة بنحو 400 مليون يورو.

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