مسابقة «لحظات».. الصور تروي حكايات 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي نسختها العاشرة، لتستقبل من اليوم وحتى 15 أكتوبر المقبل، المشاركات في المسابقة التي تهدف إلى رعاية ودعم مواهب المصورين الطموحين، عبر توفير منصة لتقديم وعرض أعمالهم المُبتكرة.

وتأتي المسابقة - التي تنظمها «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» وشركة «المراعي» - هذا العام تحت شعار «لحظات 2020»، لتوثّق ما شهده العام الجاري من ظروف وأحداث استثنائية أدت لفرض العديد من القيود والتحديات الحياتية، التي بدأ رفعها تدريجياً بعد أشهر من العزلة.

وتتيح «لحظات 2020» الفرصة للمصورين لرواية قصصهم التي توثق هذه الفترة من منظورهم وبعدساتهم، إذ تروي كل صورة في مسابقة هذا العام حكاية من قلب الواقع في العالم العربي، وتحوي وصفاً تفصيلياً عن موقع وظروف التقاطها. وأعلنت المسابقة أنه يمكن للراغبين في المشاركة إضافة حتى 10 صور على موقع المسابقة، سواء تم التقاطها بكاميرا الهاتف المحمول أو كاميرا احترافية.

وستعلن لجنة التحكيم، المكونة من مصور «ناشونال جيوغرافيك» الحائز جائزة بوليتزر مرتين، محمد محيسن، والرئيس التنفيذي للتسويق بشركة المراعي، حُسام عبدالقادر، القائمة النهائية للمرشحين للفوز.

وتُمثل نسخة هذا العام احتفالاً بمرور عقد على انطلاق المسابقة، التي لعبت دوراً في تسليط الضوء على المصورين الفوتوغرافيين وإبداعاتهم في المنطقة، إذ اصطحبت المتابعين في رحلة إلى ربوع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدوا فيها عبر أكثر من 250 ألف صورة تنوع النسيج الثقافي والحضاري، ومدى التلاحم بين المجتمعات العربية وتراثها النابض بالحياة.

وأتاحت مسابقة «لحظات» الفرصة لآلاف المُشاركين لعرض إمكاناتهم التصويرية واكتشاف مواهبهم من خلال هذه المنصة، إذ تنشر صور الفائزين بالمسابقة في مجلة «ناشونال جيوغرافيك العربية»، فضلاً عن العديد من الجوائز التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

يشار إلى أن مسابقة «لحظات» تُعد جزءاً من منصة مواهب التصوير الفوتوغرافي، التي طورتها «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» خصيصاً لتعزيز المواهب العربية ورعايتها وتقديم الدعم اللازم لها، لتعزيز دور التصوير الفوتوغرافي في المنطقة، وتقديم فرص نجاح حقيقية للمواهب الواعدة، في ظل النمو الكبير لمجال التصوير بين فئة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نسخة هذا العام تمثل احتفالاً بمرور عقد على انطلاق المسابقة.

نشر الأعمال الفائزة في مجلة «ناشونال جيوغرافيك العربية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news