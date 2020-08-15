الشركة المطورة لـ «فورت نايت» تقاضي «أبل» و«غوغل»

المصدر: واشنطن -د.ب.أ

أقامت الشركة المطورة للعبة «فورت نايت» الشهيرة دعوى قضائية ضد شركتي أبل وغوغل، بعد رفع اللعبة، التي تعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي «أب ستور» و«بلاي ستور» لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وطرحت شركة «إبيك جيمز»، أول من أمس، خياراً يتيح لمستخدمي «فورت نايت» على جهازي أي فون وأي باد إمكانية شراء عملات داخل اللعبة بأسعار أقل، في تجاوز لمنظومة الشراء داخل الألعاب التي تطبقها «أبل».

وبادرت شركة أبل برفع اللعبة من موقع «أب ستور»، مشيرة إلى أن «إبيك جيمز» فعّلت خاصية في اللعبة دون أن تقوم «أبل» بمراجعتها والموافقة عليها، وأنها فعلت ذلك بنية واضحة لمخالفة ضوابط موقع «أبل ستور»، في ما يتعلق بطرق الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، والتي تسري على جميع المطورين، الذين يبيعون سلعاً أو خدمات رقمية.

وسارت «غوغل» على نهج «أبل»، ورفعت لعبة «فورت نايت» من موقعها «بلاي ستور»، وإن كان لايزال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة «إبيك جيمز» نفسها.

واتهمت شركة «أبيك جيمز» «أبل» بانتهاج سلوك غير تنافسي، ووصفت الشركة بأنها تسعى إلى «السيطرة على الأسواق، ومنع المنافسة، وتعطيل الابتكار».

وتحصل شركة «أبل» على 30% من قيمة المشتريات، التي تتم داخل التطبيقات، التي تباع عبر موقعها الإلكتروني.

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