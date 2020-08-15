إعلان لـ «كارتييه» يحتفي بالحب يثير السخرية في الصين

أثار إعلان لدار «كارتييه» للمجوهرات، يحتفي بالحب، موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية، إذ تضمّن مشهداً لشابين على دراجة هوائية يضعان الخاتم نفسه، رأى فيه الناشطون تجسيداً لعلاقة بين رجلين، فيما أوضحت الدار الفرنسية أنه يمثّل أباً وابنه.

فمع اقتراب عيد الحب الصيني «كيكسي»، الذي يصادف هذه السنة 25 أغسطس، عرضت «كارتييه» إعلاناً رومانسياً عن خاتمها الشهير «ترينيتي».

ويظهر الفيلم رجلاً وامرأة يمسك أحدهما بيد الآخر، لكنّ مشهداً آخر يبرز رجلين على دراجة هوائية، ما أثار سخرية عدد من مستخدمي الإنترنت في الصين.

لكنّ الشرح الذي نشرته «كارتييه»، على موقع البيع الإلكتروني «تي مول»، قدّم تفسيراً مختلفاً كلياً. فتحت صورة الرجلين كتبت عبارة: «رجل وابنه، يربطهما الحب، يعبران الحياة».

وسخرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من «كارتييه»، معتبرة أنها قامت بتبرير أخرق.

وسأل أحدهم على شبكة «دوبان» للتواصل الاجتماعي، ساخراً: «إذا كانا أباً وابنه، فلماذا يضعان الخاتم نفسه؟».

وفي بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أوضحت «كارتييه» أنها أطلقت في الصين «فيلماً مكوّناً من أربع قصص مستقلة»، تتمحور على موضوع الحب، تمثّل المشاعر التي يمكن أن تكون بين زوجين أو بين أصدقاء أو بين أفراد عائلة واحدة.

وأضافت أن إحدى هذه القصص «تُظهر الصلة الفريدة بين أب وابنه، يستمتعان معاً بنزهة على الدراجة الهوائية».

- الفيلم مكوّن من أربع قصص مستقلة.. تتمحور حول الرومانسية.

- الإعلان الجدلي يروج الخاتم الشهير «ترينيتي».

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