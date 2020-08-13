لطفي بوشناق يغني أمام بوتين

المصدر: متابعات -حياة الحرزي

كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق، أول أمس، في لقاء عبر الأثير جمعه ببرنامج "كورنيش" على إذاعة "موزاييك" التونسية إنه سيقدم في روسيا حفلا، في سبتمبر المقبل.

وأكد الفنان لطفي بوشناق أنه سيغني أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.

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