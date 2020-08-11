بلد عربي مهتم باللقاح الروسي : ننتظر التفاصيل

المصدر: متابعة -الامارات اليوم

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر إن الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19" الذي طوره معهد "غماليا" في موسكو. وأضاف جابر، لـقناة "المملكة" الأردنية، أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية فيما يتعلق باللقاح؛ قائلا: "ننتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا". وبين جابر أن القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في روسيا يتابع تفاصيل اللقاح".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا (COVID-19) في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

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