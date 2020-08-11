أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بسبب مصطفى الحفناوي واشرف زكي يعتذر

شن الفنان المصري أحمد فلوكس هجوما لاذعا على عدد من الشخصيات الفنية، على رأسهم الفنان هاني شاكر، معتبرا أنهم "تظاهروا" بالحزن على رحيل "اليوتيوبر" المصري مصطفى حفناوي،الذي توفي بسب "إهمال وقلة العناية الطبية". وظهر فلوكس مساء أمس في بث مباشرعلى صفحته الرسمية على موقع "الإنستغرام"، عبر فيه عن غضبه من "الكلمات المؤثرة" التي نعا بها عدد كبير من الفنانين حفناوي.

وتحدث "فلوكس" عن الذين عبّروا عن حزنهم، قائلا "أبويا علمني مغلطش في حد كبير، وأنا معرفش مصطفى حفناوي، ولكن متابع حالته من عدة أيام، محدش زاره غير تامر حسني لأن تامر راجل، بقاله 7 أيام بيناشد عايز يتعالج، مسمعناش عن اللي كتبوا عنه في طبق اليوم، دلوقتي كله الله يرحمه، كله بما فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر، اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه؟؟".

توجه فلوكس برسالة شديدة اللهجة لكل الذين بادروا بإبداء أساهم على رحيله" دون أن يزوره أي أحد من الفنانين قائلا: "اتقوا الله كفاية متاجرة بالبني آدمين، كفاية، إيه ده ، ما كان بقاله 6 أيام مش لاقي حد يعالجه أو يساعده، اللي عرف الناس القصة لما تامر حسني راح زارو، دلوقتي بقى كله فاكرو، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، اتقوا الله، انتو بتاجروا بموت بني آدم، ده شاب وصغير"

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باعتذار رسمى للفنان هاني شاكر،

وخاطب أشرف زكي نظيره هاني شاكر بأن يقبل اعتذار فلوكس خاصة أن نقيب الموسيقيين رفض اعتذار فلوكس على الملأ بعد أن بث فيديو مباشر على صفحته على فيس بوك يعتذر فيه .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news