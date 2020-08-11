ألمانيا تُعيد افتتاح متحف الفيلسوف هيغل في الذكرى الـ 250 لميلاده

المصدر: شتوتغارت ■د.ب.أ

يعيد متحف هيغل، الواقع في مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث ولد الفيلسوف الشهير جورج فيلهلم فريدريش هيغل، فتح أبوابه في 27 أغسطس الجاري الذي يوافق الذكرى الـ250 لميلاد الفيلسوف. والمعرض الجديد الدائم مخصص لحياة وعمل هيغل الذي ولد في 1770 في المنزل الذي صار متحفاً، وتوفي في برلين عام 1831.

ويضم المتحف وسائل متعددة الوسائط ومحطات تفاعلية مصممة لجذب أكثر للزوار الذين ليس لديهم أي معلومات سابقة بإسهاماته في الفلسفة. كان هيغل أحد الممثلين الرئيسين للمثالية الألمانية، ونظراً لأن أحد طلابه كان كارل ماركس، فإنه أصبح شاهداً رئيساً على المادية التاريخية والشيوعية.

وجرى تشييد منزل هيغل في نهاية القرن الـ16، وهو أحد أقدم المنازل السليمة في شتوتغارت.

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