نجوم يساندون لبنان بأغنيات وطنية

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

في ظل الظروف الانسانية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني إثر الإنفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت بيروت، يحاول بعض نجوم الفن ترجمة مشاعرهم ومساندتهم للبنان وشعبها بطرق مختلفة، وقام عدد من المطربين المصريين واللبنانيين بإنجاز أغنيات من أجل لبنان ومنهم محمد الشرنوبي، ورنا سماحة، وكارمن سليمان إضافة إلى النجمين اللبنانيين وائل جسار، وعاصي الحلاني.

الشرنوبي طرح مقطعا من أغنيته من أجل لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وتحمل عنوان "من قلبي سلام لبيروت"، ويتعاون الشرنوبى فى الأغنية مع المؤلف الموسيقى مصطفى الحلوانى، وبعد طرح المقطع قام الشرنوبي بطرح الأغنية كاملة عبر قناته بموقع .يوتيوب

وتحضر المطربة المصرية رنا سماحة أغنية بعنوان "تعيش يا لبنان"، وتستعد لطرحها خلال ساعات ، ونشرت رنا عبر حسابها الشخصي بموقع "انستغرام" مقطع من الأغنية وعلقت قائلة: "من مصر.. لشعب لبنان الحبيب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل وطرحت المطربة كارمن سليمان، مقطعا من أغنية جديدة مهداه الى لبنان وأهلها وتحمل عنوان"بحبك يا لبنان"، وعبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" كتبت على مقطع الأغنية التي ستطرحها خلال ساعات " إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب، إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة"

ومن النجوم اللبنانيين الذي طرحوا أغنيات الفنان عاصي الحلاني، وطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "على مين متكلين"،وطرح الحلاني الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر" والأغنية من كلمات

‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصي الحلاني.

وأعلن الفنان وائل جسار عن أغنية جديدة من أجل لبنان وهي بعنوان "لبنان يتحدث عن نفسه" وهي من كلمات الشاعر أحمد جسار، وقال وائل جسار تعليقا على الأغنية قبل طرحها .. "كاتب كلمات من القلب وأتمنى أنها تصل إلى قلوب الجمهور، وطني لبنان يستحق أكثر من ذلك، ومهما نُقدم له سنظل مقصرين تجاهه".

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