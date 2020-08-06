تراجع أرباح «والت ديزني» بسبب «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية «والت ديزني»، أول من أمس، تراجع أرباحها المعدلة وفقاً للمتغيرات الموسمية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 94% سنوياً إلى 0.08 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.34 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع الأرباح إلى 0.64 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وأشارت المجموعة إلى أن نتائج الربع المنتهي في 27 يونيو الماضي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ كان قطاع المدن الترفيهية الأشد تضرراً، بعد أن أغلقت غالبية المدن الترفيهية التابعة للمجموعة داخل الولايات المتحدة وخارجها طوال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إلى جانب وقف تشغيل سفن الركاب السياحية التابعة لها.

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