طبيب روسي ينبه من خطأ رئيسي يتسبب في استمرار تفشي "كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

نبه كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرغي بويتسوف، من خطأ كبير يرتكبه الناس في غالبية الدول يساعد في انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى إن رفض ارتداء الكمامات عند الالتقاء بالآخرين، يعتبر الخطأ الرئيسي المرتكب أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كوفيد-19.

وأضاف بويتسوف، بحسب " روسيا اليوم": "تذكروا أن الطريقة الأفضل لكبح عملية انتقال العدوى، تكمن في ارتداء الكمامات، من قبل كل المشاركين في عملية انتقال العدوى، أي المصاب الذي لا يعلم بذلك بعد، وكذلك الشخص غير المصاب". وشدد الطبيب، على أن ارتداء الكمامة الواقية، في الأماكن العامة، علامة على احترام الآخرين.

حذر هذا المختص، من خطر ممارسة العلاج الذاتي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية إلى حدوث السكتة الدماغية النزفية أو النزيف المعوي.

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