الأردن: وفاة و826 إصابة بعد تناول شاورما فاسدة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة إثر حادثة التسمم الجماعية التي حدثت في منطقة عين الباشا شمال العاصمة، اليومين الماضيين، جراء تناول شاورما فاسدة.

وكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن 826 حالة راجعت المستشفيات إثر حادثة التسمم، وأدخلت إلى المستشفيات 438 حالة، غادر منهم 117 وبقيت 321 حالة قيد العلاج، و4 حالات من المصابين بالعناية الحثيثة.

فيما اظهرت الفحوص وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج المستخدم في المطعم.

وجاءت حالة التسمم إثر تناول وجبات “شاورما” من أحد المطاعم العاملة بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، أمس ومساء أول من أمس، وأغلقت الجهات المعنية المطعم، وأخذت العينات لإجراء الفحوص اللازمة.

ويذكر أن سبب الإقبال الكبير على المطعم، كان لتقديمه عرض “وجبة الشاورما بدينار”.

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