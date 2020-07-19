113 كيلوغرام وزن أكبر عذج في مهرجان ليوا للرطب

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

شهدت مسابقة أكبر عذج ومزاينة رطب الدباس في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 16منافسات قوية بين مزارعي النخيل، تستمر لغاية 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز حمد عيسى حبيب المزروعي من محضر المدركة بالمركز الاول بوزن 113 كيلو و800 غرام، وجاء بالمركز الثاني صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي من محضر كيه بوزن 103.200كيلوغرامات، والمركز الثالث ورثة المرحوم علي مصبح الكنديمن محضر عتاب بوزن 99.200 كيلوغرام،والمركز الرابع هلال سهيل محمد سويح المزروعي من خنور بوزن 94.600كيلوغرام،و المركز الخامس نصيفه سعيد زوجة سيف ثامر خلفان سيف المرر من كيه بوزن 94.400 كيلوغرام،و المركز السادس موزه محمد عفصان المزروعي من كيه بوزن91.000كيلوغرام،و المركز السابع سالم سعيد سالم المرر من لاطير بوزن 89.400كيلوغرام،و المركز الثامن سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من كيه بوزن88.600كيلوغرام،و المركز التاسع سعيد حموده خميس العرياني من مدينة الوقن في منطقة العين بوزن 88.400كيلوغرام.

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