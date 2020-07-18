مشاهير ونجوم «هوليوود»: أميركا.. ضعي كمامتك

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

تطوّع عدد من الممثلين المشهورين بينهم روبرت دي نيرو ومورغان فريمان، لتسجيل أصواتهم في سلسلة فقرات مصوّرة قصيرة للتوعية بشـأن وضع الكمامات، ستُعرض في كل أنحاء الولايات المتحدة في إطار مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك.

وتحمل هذه الحملة عنوان «ماسك آب أميركا» (أميركا.. ضعي كمامتك)، أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو بالتعاون مع «ترايبيكا إنتربرايزس» التي تتولى تنظيم مهرجان ترايبيكا السينمائي.

وتبلغ مدة كل فيلم 30 ثانية، وتظهر فيه مشاهد لأشخاص غير محددي الهوية يضعون كمامات، مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.

وقال فريمان في تعليقه الصوتي على أحد المقاطع المصوّرة القصيرة «عندما تضعون كمامة تكسبون احترامي، لأن كمامتكم لا تحميكم أنتم، بل تحميني أنا». وأضاف: «أضع كمامتي لأحميك. أيها الأميركيون، كونوا أقوياء كنيويوركيّ، وضعوا كمامة».

وأنجزت المخرجة الفائزة بجائزتي أوسكار كاثرين بيغيلو ثمانية مقاطع مصوّرة، شارك فيها إضافة إلى فريمان كلٌّ من الممثلين روبرت دي نيرو وجيمي فوكس وإيلين بومبيو (غرايز أناتومي).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news