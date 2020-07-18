قرش ينتزع صبياً أسترالياً من قارب صيد

المصدر: كانبرا ■د.ب.أ

أصيب صبي (10 أعوام)، بعد أن انتزعه قرش من قارب صيد، على بعد نحو خمسة كيلومترات، قبالة الساحل الشمالي الغربي من جزيرة تاسمانيا، في أستراليا. وتعرض الصبي لإصابات في الذراع والرأس والصدر، بعد أن جره قرش إلى داخل المياه، وتم إنقاذه بعد ذلك من قِبَل والده، طبقاً لما ذكرته خدمة الإسعاف في جزيرة تاسمانيا في بيان. وأضافت خدمة الإسعاف: «قفز والد الصبي في المياه، وعند تلك المرحلة كان القرش يسبح». وتابع البيان أن الصبي، الذي كان يرتدي سترة نجاة، تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وهجمات القرش في تاسمانيا نادرة، وهذا رابع هجوم لسمك القرش هذا الشهر في أستراليا، حيث كان هناك 10 هجمات معروفة للقرش على الأقل في البلاد هذا العام.

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