أين تذهب.. «CÉ LA VI».. تجربة الحياة الفاخرة في سماء دبي

أطلق الشيف التنفيذي هوارد كو قائمة الصيف المحسنة بمناسبة إعادة افتتاح مطعم CÉ LA VI، ما يدل على خبرته التي امتدت 11 عاماً في المطاعم الحائزة نجمة ميشلان. وتحتوي القائمة المحدثة على بعض الإضافات الجديدة، بما في ذلك طبق رئيس أصيل للمشاركة، على سرير من أرز الكيمتشي المقلي والبيض المشمس. ولجميع محبي الكمأة، فإن BLACK TRUFFLE SUSHI RICE” RISOTTO هو عبارة عن مزيج متطور من القرع، وفطر بوق أسود، وموس البارميزان، وتراعي جميع المطاعم

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