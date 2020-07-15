خبيرة تغذية عالمية: فاكهة قادرة على تدمر الكوليسترول الضار في الجسم

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قالت أولغا إيفينسكايا، خبيرة التغذية العالمية، ومؤلفة كتب الطبخ والتغذية الصحية، أن فاكهة الأفوكادو قادرة على تخلص الجسم من الكوليسترول "الضار". مؤكدة أنه لأي مادة غذائية أخرى أن تقارن به.

ونقلت عنها "روسيا اليوم" قولها، "إن المواد المفيدة في الأفوكادو كثيرة جدا، ولكن أهمها الأحماض الدهنية غير المشبعة، الضرورية للجسم والقلب. كما أن عنصر البوتاسيوم في الأفوكادو أعلى مما في الموز".

وتطلق إيفينسكايا على الأفوكادو اسم "كوكتيل الصحة"، الحقيقي لأنه يحتوي على المغنيسيوم والقليل من الصوديوم، ما يجعله أكثر فائدة لصحة القلب. وتؤكد إيفينسكايا، على أن لب الأفوكادو مضاد للحساسية، لذلك يمكن أن يتناوله الأطفال دون السنة أيضا . وعلاوة على هذا تساعد المواد الموجودة في الأفوكادو على تخفيض الوزن.

وتضيف، "الدهون الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول "الضار". مع العلم أن الأفوكادو نفسه، لا يحتوي على الكوليسترول".

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