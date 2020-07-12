نسخة من «سوبر ماريو» تسجل سعراً قياسياً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

بيعت نسخة ترجع لعام 1985 من لعبة الفيديو الشهيرة «سوبر ماريو بروس» بمزاد في الولايات المتحدة، أول من أمس، بسعر قياسي بلغ 114 ألف دولار.

وأعلنت شركة للمزادات بمدينة دالاس بولاية تكساس أن عملية البيع جعلتها أغلى لعبة فيديو يتم بيعها في المزاد بعلبتها الأصلية. وكتبت الشركة على تويتر «نتيجة رائعة لأفضل سوبر ماريو بروس.. إن أي إس نينتندو 1985 الولايات المتحدة: 114 ألف دولار في هيريتيدج أوكشنز».

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