جوني ديب: لم أسئ إلى أي امرأة في حياتي

المصدر: لندن - رويترز

اتهم نجم هوليوود، جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد بالكذب بشأن ضربه لها، قائلاً أمام المحكمة العليا في لندن، أول من أمس، إنها هي من رشقته بزجاجة في واقع الأمر.

ويقاضي ديب (55 عاماً)، نجم سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي»، مؤسسة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، التي تنشر صحيفة «ذا صن»، ورئيس تحريرها التنفيذي، دان ووتون، بتهمة التشهير، بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018، وصف فيه ديب بأنه «رجل يضرب زوجته».

وقال محامو الصحيفة إنهم سيظهرون أن الادعاء كان صحيحاً، وأنه ضرب الممثلة هيرد، ما جعلها تخشى على حياتها أثناء غضبه العنيف، الناتج عن الكحول أو المخدرات، أو في بعض الأحيان عندما كان يتهمها زوراً بالخيانة.

وقال ديب، في إفادته كشاهد، التي وصف فيها زوجته السابقة بأنها شديدة النرجسية وغير نزيهة: «من دون أي شك، لم يسبق لي أن أسأت معاملة السيدة هيرد، أو أي امرأة أخرى في حياتي».

وفي بيان مكتوب يوجز قضية ديب، ذكر محاميه، ديفيد شيربورن، أن هيرد نشرت أول مرة مزاعم الإساءة في مايو 2016، قائلة إنه من الصعب التفكير في ادعاءات بإساءة المعاملة «أكثر تطرفاً أو عنفاً»، مما قد تقدمه خلال المحاكمة.

ولدى سؤاله من المحامية ساشا واس، أقر ديب بأنه تناول «كل الأدوية المعروفة للإنسان»، منذ أن كان صغيراً، وحتى بلغ 14 عاماً، مضيفاً أنه عاني طفولة صعبة، كما تأقلم بصعوبة مع شهرته ونجاحه.

وعُرض على المحكمة تسجيل مصور، التقطته هيرد بهاتفها المحمول، أظهر ديب غاضباً، وهو يصفع أبواب خزانة المطبخ.

ورد ديب، قائلاً: «يمكنني فقط أن أقول إنني كنت منزعجاً، منزعجاً للغاية»، مشيراً إلى أن مشاهدة التسجيل كانت تجربة مزعجة.

• نجم «قراصنة الكاريبي» يقاضي «ذا صن»، ورئيس تحريرها التنفيذي.

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