أظهرْ بعض الحب لنباتاتك.. بماء المطر

المصدر: برلين - د.ب.أ

ريُّ النباتات بمياه الأمطار، المجمعة منذ آخر مرة أمطرت فيها السماء، بدلاً من استخدام مياه الصنبور في أيام الصيف، هو من أمور الوعي البيئي.. وبهذا تشعر النباتات بحبك. فمياه الأمطار ناعمة، ما يعني أنها مياه مقطرة، ولا تحتوي على كالسيوم. وتتحمل العديد من النباتات هذا النوع من المياه بشكل أفضل من مياه الصنبور، وفقاً لوكالة البيئة الاتحادية الألمانية.

ويعد شجر الورد والغرنوقي، من بين النباتات التي ستستمتع باستراحة من المياه القاسية.

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