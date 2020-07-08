جلسات «لنصلها» تنطلق اليوم بـ «ماذا تعلمتِ من الأحداث»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، أولى الجلسات الملهمة في المهارات الشخصية والتنمية الذاتية، ضمن حملة لنصلها#- ReacHer#، التي أطلقتها مبادرة المنال الإنسانية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات أزمة «كوفيد-19»، ومساعدتها على التغلب على تأثيراتها وانعكاساتها النفسية والصحية.

وستتحدث في الجلسة الدكتورة أمل بنت فلاح العتيبي، إذ تقدم محاضرة بعنوان: «ماذا تعلمتِ من الأحداث»، وتبث مباشرة عبر حساب نادي دبي للسيدات على موقع «إنستغرام» بين الساعة السادسة والسابعة من مساء اليوم، وتتناول مظاهر الواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، وتأثيره في المرأة والدروس المستفادة من هذه التجربة، وكيفية التكيف مع الواقع الجديد والعودة إلى الحياة الطبيعية. وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، ميثاء شعيب: «يسعدنا استضافة الملهمة الدكتورة أمل العتيبي، والاستفادة من خبرتها وآرائها في تحفيز المرأة نحو الانطلاق إلى حياة جديدة، بعد كل الضغوط التي نجمت عن أزمة (كوفيد-19)، لتواصل دورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي بنجاح، لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار»، مضيفة أن ذلك «هو ما تسعى إليه (مبادرة المنال الإنسانية)، التي تعكس الجهود الإنسانية والتنموية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم سبل الرعاية والدعم للمرأة داخل الدولة وخارجها». وأوضحت شعيب أن الجلسات الملهمة هي إحدى قنوات وآليات تنفيذ حملة «لنصلها»، التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من السيدات والأمهات المتأثرات بالأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها النفسية عليهن وعلى الأطفال، لافتة إلى أنه ستشارك في تقديم الجلسات كلٌّ من مدربة الإتيكيت ومهارات الحياة الاجتماعية جيهان صفر، التي ستقدم محاضرتين بعنوان مفاتيح «الصحة النفسية» غداً، وفي 16 الجاري، ومدربة التنمية الذاتية، ليال طاهر، التي تدور محاضرتها حول «إتقان العواطف» في 13 الجاري، وستبث جميع الجلسات عبر حساب «إنستغرام» لنادي دبي للسيدات في توقيت ثابت بين السادسة والسابعة مساءً، في الأيام المذكورة.

• «الجلسة تتناول مظاهر الواقع الذي فرضه (كورونا)، وتأثيره في المرأة، والدروس المستفادة».

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