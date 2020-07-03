تعرَّف على المميزات الجديدة الممتعة لتطبيق "واتساب"

المصدر: ا ف ب

أعلن تطبيق «واتساب» عن مجموعة من الميزات الجديدة الممتعة بما في ذلك رموز «كيو آر» لإضافة جهات الاتصال والملصقات المتحركة (ستيكيرز) والوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعمل منصة الدردشة المملوكة لـشركة «فيسبوك»، والتي تضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، على تسهيل إضافة جهة اتصال برموز «كيو آر» فريدة لكل مستخدم.

ويمتد الآن الوضع المظلم – ميزة «واتساب» الأكثر طلباً إلى أجهزة الكومبيوتر بعدما تم تقديمه إلى الأجهزة التي تعمل بنظامي «آي أو إس» و«آندرويد».

كما وأن مجموعة جديدة من الملصقات المتحركة ستجعل التفاعل على منصة الدردشة «أكثر متعة وتعبيراً».

ويعمل تطبيق «واتساب» أيضاً على تسهيل المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية التي تضم ثمانية مستخدمين أو أقل من خلال تقديم رمز مكالمة فيديو بنقرة واحدة. كما أنه يطرح ميزة الحالة الخاصة به – والتي تتيح للمستخدمين مشاركة النص والصور والفيديو وتحديثات «جي آي إف» التي تختفي بعد 24 ساعة – إلى «كي إيه آي أوه إس»، وهو نظام تشغيل طُوّر في هونغ كونغ.

وقام التطبيق بعرض الميزات الجديدة، التي ستظهر على النظام الأساسي في الأسابيع القليلة المقبلة، في مقطع فيديو.

وقال التطبيق الذي تم شراؤه من قبل «فيسبوك» في عام 2014 مقابل نحو 19 مليار دولار، في منشور، إن «واتساب» يُستخدم بالفعل ويحبه أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وتابع البيان «بينما يظل تركيزنا على توفير طريقة بسيطة وموثوقة وخاصة للناس للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، فإننا نواصل أيضاً المضي قدماً في تصميم منتجاتنا للتأكد من أن (واتساب) يظل الطريقة الأكثر فائدة لأي شخص في أي مكان للاتصال».

وأضاف «اليوم، نحن متحمسون لتأكيد بعض الميزات الجديدة التي سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وأوضح التطبيق، أن من أبرز الميزات الجديدة ستكون رموز «كيو آر» لإضافة رقم واسم مستخدم آخر.

فعادة، عندما يرغب مستخدمو «واتساب» في إضافة جهات اتصال جديدة، عليهم كتابة الرقم ووضع اسم المستخدم وحفظه.

على الرغم من أن هذا ليس جهداً كبيراً، فإن «واتساب» يجعل العملية أسهل من خلال توزيع رموز «كيو آر» لكل مستخدم.

وعندما يلتقي المستخدمون شخصاً جديداً، سيتمكنون من مسح رمز «كيو آر» ضوئياً باستخدام كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بهم. وسيعثر هذا تلقائياً على اسم ورقم مستخدم «واتساب»، والذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لإضافته إلى جهات اتصالهم.

كما سيساعد الوصول السريع إلى مكالمات الفيديو المكونة من ثمانية أشخاص مستخدمي التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا على البقاء على اتصال بالأصدقاء والزملاء.

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