«باي تاي».. غداء جديد يحتفي بالنكهات التايلاندية

كشف مطعم «باي تاي»، وجهة الذواقة التايلاندية الأصيلة في دبي، عن إطلاق عرض غداء جديد من ثلاثة أطباق، ليتيح لزواره تجربة طعام تايلاندية لا مثيل لها من موقعه الساحر في فندق «جميرا القصر» المطل على القنوات المائية المميّزة لمدينة جميرا.

وتضم قائمة المطعم أشهى الأطباق التايلاندية الكلاسيكية المعاد ابتكارها بلمسة «باي تاي» الخاصة، بما في ذلك طبق «ساتيه جاي» (ساتيه الدجاج المتبل والمشوي مع صلصة الكركم والفول السوداني)، و«سوم تام جيه» (سلطة البابايا الخضراء مع مكسرات الكاجو وصلصة التمر الهندي)، و«جينج كيو وان باك» (كاري الدجاج الأخضر مع الباذنجان التايلاندي والحبق التايلاندي)، و«كانا نويا نام مان هوي» (لحم البقر المُشوَّح بالمقلاة مع البروكلي التايلاندي والفطر وصلصة المحار)، إضافة إلى طبق «بلا نونج» ما ناو (فيليه السمك المدخّن مع الثوم والفلفل الحار والكرفس التايلاندي مع صلصة الليمون الحارّة)، و«كاو نيو ما موانج» (أرز محلى مطبوخ مع شرائح المانجو وشراب جوز الهند)، وغيرها الكثير.

وإضافة إلى عروض الطعام الجديدة، أجرى مطعم «باي تاي»، الحائز جوائز عدة، عملية تجديد واسعة شملت المطبخ ومناطق تناول الطعام، ليقدم لضيوفه تجربة طعام أصيلة في بيئة مميزة تعبق بالعراقة التايلاندية.

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