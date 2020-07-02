"ثورة يونيو" تعيد عفاف راضي للغناء بعد غياب طويل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الغنائية، طرحت الفنانة والمطربة القديرة عفاف راضي، أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة يونيو، ومن إنتاج الإذاعة المصرية.

وأبرزت الأغنية إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال هذه السنوات، كذلك أبرز كليب الأغنية دور الأطباء والقوات المسلحة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا حتى الانتهاء من إنشاء مستشفى العزل، نهاية بافتتاح قصر البارون بعد ترميمه.

وأغنية "بتعلمنا الشدة"، كلمات فوزية الأشعل، ألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام، هندسة صوت محمد فتحى، إخراج محمد صباح.

وتقول كلمات الأغنية: "بتعلمنا الشدة نكون.. وفى لمتنا الشدة تهون.. مهما يكون مهما يكون ايدى فى ايدك.. مايكفيش حبك أو حبى، لازم جهدك لازم جهدى.. عمرك عمرى.. قلبك قلبى، خاف على أرضك.. على رملك.. من أيامى ومن أيامك نغزل توبها.. خاف على أرضك.. على رملك.. من أحلامى ومن أحلامك نبنى بيوتها، لاجل ولادى.. لاجل ولادك.. عايزين مصر تكون اسم ومعنى يملا الكون".

يذكر أن الفنانة الكبيرة عفاف راضى تنتمى لجيل العمالقة من فترة السبعينيات واستطاعت أن تقدم كل ألوان الغناء الرومانسي والوطني وحتى الشعبي بأسلوبها الخاص المميز وصوتها الرقيق.

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