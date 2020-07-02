الإغلاق يضرب وكيل «بيتزا هت» أميركا

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تقدّمت شركة «إن بي سي إنترناشونال»، المالك لتوكيل مطاعم «بيتزا هت» في الولايات المتحدة الأميركية، بطلب للإعلان عن إفلاسها، بعدما زادت تأثيرات إجراءات الإغلاق من الضغوط التنافسية على قطاع المطاعم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الشركة تقدمت بطلب للحماية في محكمة تكساس الجزئية الجنوبية أمس. وكانت الشركة قد افتتحت أول مطعم لبيتزا هت عام 1962، كما أنها تدير أكثر من 1225 مطعم بيتزا هت، وأكثر من 385 مطعماً لسلسلة وينديز للوجبات السريعة في أميركا. وتعاني الشركة ارتفاع كُلفة العمالة والطعام، في الوقت الذي تحاول فيه التوسع في أعمال توصيل الطلبات للمنازل.

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