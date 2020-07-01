بالصور..شابة إيطالية تتفرغ لتربية الحمير بدل حياة الشباب

المصدر: إيطاليا-أ ف ب

قررت فانيسا بيدوتزي، وهي شابة إيطالية في الثالثة والعشرين، أن تحدث تغييراً جذرياً في حياتها، إذاختارت تربية الحمير في الجبال ،مفضّلة العيش وسط الطبيعة، على حياة السهر والتسوق، وهو ما يفعله الشباب الإيطاليين.

ورغم إقرارها بأن هذا العمل "صعب ومنهك"، تؤكد بيدوتزي أنه يستهويها. وتقول "لقد اخترت هذه الحياة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، محاطة بالطبيعة والحيوانات".

وتعتزم فانيسا إقامة مزرعة في منطقة ألبه بيدولو، الواقعة على ارتفاع 813 متراً فوق مستوى سطح البحر ، ضمن بلدة شينيانو اللومباردية في شمال البلاد.

وتحمل هذه الشابة إجازة في الطهو، لكنّها فضّلت الإقامة في الجبال على العمل في المهنة التي درستها.

وتروي "انطلقت في هذا المجال في العام الفائت، وكانت البداية بأتانتين. لم أكن أملك أرضاً ولا حظيرة، فاستعرت حقلاً من صديق".

وبات قطيع فانيسا اليوم يضم 20 حماراً، بينها 15 من الأتانات الحوامل، ونحو عشر بقرات وعشرة عجول.

وتشير إلى أن والدها "لم يكن في البداية مرتاحاً" إلى خيارها، لأنه يدرك صعوبة هذه المهنة التي زاولها كل حياته، "لكنّه تأقلم بعد ذلك مع الفكرة، وأصبح يساعدني ويسدي إليّ النصائح".

وتستيقظ فانيسا في السادسة والنصف صباحاً، وأول ما تفعله هو تَفقّدُ حيوانات مزرعتها للتأكد من كونها بخير وتزويدها الماء.

وترى فانيسا أن الطبيعة هي الأمر الوحيد الذي تحتاج إليه "مجرّد الذهاب إلى المدينة للتبضّع يتعبني، بسبب الضجيج والسيارات والتلوث. لو استطعت تفادي الذهاب إلى هناك، لفعلت. هنا، أشعر بأنني إلهة".

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