عمر العبداللات وصلاح الأخفش معاً في «تمنيت أشوفك»

المصدر: عمّان - الإمارات اليوم

بعد أن انتهيا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان، طرح الفنان الأردني عمر العبداللات، والفنان اليمني صلاح الأخفش «دويتو» بعنوان «تمنيت أشوفك»، مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل، معتمدين في الكليب على إظهار كلمات الأغنية المغناة بأصواتهما وحوارهما الغنائي. وحمل العمل روحاً عاطفية بكلمات الشاعر أحمد الحزيمي، وتلحين إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمّان.

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