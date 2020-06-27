المصدر: الامارات اليوم

تواصل

يشتكي صحفيون باستمرار ضعف التجاوب معهم في ما يتعلق بالمعلومات التي يطلبونها من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية. ودعوا إلى توفير قنوات مباشرة للتواصل مع المصادر الرسمية، وتسهيل الحصول على البيانات المطلوبة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالشؤون الحيوية للقراء.

صرف

لاحظ سكان في عجمان تسجيل ارتفاع مطرد في رسوم فواتير الاستهلاك الشهري، متسائلين عن أسباب هذه الزيادة في رسوم الاستهلاك.

كمامات

يتنافس الكثير من المواقع على بيع الكمامات، وبأسعار متباينة، لكنها تنخفض أحياناً إلى 20 درهماً للعبوة التي تضم 50 كمامة، الأمر الذي يلقي بظلال من الشكوك حول جودتها، ودعا قراء إلى مراقبة تلك المواقع والتأكد من جودة مبيعاتها.

توصيل

رفعت مطاعم أم القيوين رسوم توصيل الطلبات إلى بعض المناطق بصورة لافتة، إذ تصل إلى 35 درهماً. وطالب قراء دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بوضع آلية واضحة لتحديد الرسوم لتفادي أي تلاعب من المنشآت الغذائية.

خطأ

اشترت قارئة من موقع إلكتروني كرسياً بلاستيكياً شفافاً يناسب غرفة نومها، إلا أنها فوجئت عند استلامه بأنه كرسي زينة فقط، وحجمه لا يتجاوز حجم كفة اليد، ما أثار دهشتها، ودعاها إلى طلب كرسي بالحجم الذي ظهر في الإعلان المنشور بالموقع.

سياج

طالب قارئ بوضع سياج على الجزر الوسطية للطرق بالمنطقة الصناعية السادسة بالشارقة، حيث يقوم العاملون بالمنطقة بقطع الشارع غير آبهين بمخاطر هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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