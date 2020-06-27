ألمانيا تجرّب مادة خاصة في الحافلات للحماية من «كورونا»

المصدر: كولونيا - د.ب.أ

من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد وجراثيم أخرى، تغطي شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أسطح بعض الحافلات بطلاء خاص.

وذكرت الشركة، أول من أمس، أنه تمت تغطية 12 حافلة إقليمية في بلدة دورماجن، غرب ألمانيا، بهذا الطلاء. ورشت الأسطح التي يمكن لمسها من قبل الركاب والعاملين في الحافلة بمادة مضادة للفيروسات والبكتيريا.

وأضافت الشركة أن هذا يحقق انخفاضاً في الجراثيم بأكثر من 90%، إذ تحمي المادة عديمة اللون المناطق المعالجة من الجراثيم لـ12 شهراً على الأقل. ونوهت بأن المادة مضادة لميكروبات الخميرة والعفن والبكتيريا والفيروسات، ما يضمن مزيداً من السلامة للركاب والعاملين بين فترات التنظيف المعتادة. وقال بيرند شتريل، المدير الإداري لتشغيل الحافلات الإقليمية لـ«دويتشه بان» في ولاية شمال الراين وستفاليا، حيث تقع دورماجن، إنه لايزال يتعين رغم ذلك الالتزام بقواعد النظافة الحالية التي وضعتها الحكومة لوقف انتشار جائحة كورونا. وأضاف: «يعني هذا أيضاً أن ركابنا سيواصلون ارتداء الكمامات، لأن الطلاء للأسف لا يمكن أن يمنع انتقال العدوى عبر الهواء».

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