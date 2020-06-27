«ديزني» تجدّد لعبة «سبلاش ماونتن» بأميرة سوداء

المصدر: لوس أنجلوس■رويترز

قالت شركة والت ديزني، أمس، إنها ستجدّد لعبة الملاهي «سبلاش ماونتن» لتصبح عن تيانا، أول أميرة ببشرة داكنة بين أميرات شركة الترفيه، ونجمة فيلم الرسوم المتحركة «الأميرة والضفدع» (ذا برينسيس آند ذا فروج)، الذي صدر في عام 2009.

وجاء الإعلان بعد انتقاد للفكرة الحالية للعبة والمستندة إلى فيلم «أغنية الجنوب» (سونغ أوف ذا ساوث) لعام 1946. وهناك عريضة حديثة على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكار عنصرية نمطية. وأضافت الشركة «تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها». وتعيد شركات في هوليوود، من بينها «ديزني» النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في أعقاب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.

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