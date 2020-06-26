«بومباي براسيري».. 3 تقاليد عريقة في عالم الطهو

المصدر: الامارات اليوم

ينفرد مطعم «بومباي براسيري»، الذي يقع في فندق «تاج دبي»، بطابعه الحيوي ولمساته المرحة وأثاثه الفاخر. وتركز توليفات المطعم وركن المشروبات المفعم بالألوان على وصفات المطبخ الهندي الفاخر. ومع مطبخه المركزي المفتوح، يمكن للضيوف رؤية الطعام المحضّر في فرن التندور أو مشواة الفحم المفتوحة، والمعروفة باسم «سيجري». وتكتمل الأجواء الحيوية مع المقاعد المريحة والمنخفضة، التي تم اختيارها ضمن مزيج انتقائي من النماذج والتصاميم. بينما تشكّل ألواح الخشب الفاصلة مناطق معزولة لتناول الطعام داخل المطعم، الذي يتألق بإطلالات ساحرة على برج خليفة. ويعكس المطبخ المفتوح بطابعه المسرحي ثلاثة تقاليد عريقة في عالم الطهو هي: التندور للتحميص، وسيجري للشواء، وتاوا للتحمير. ويستعين المطعم بأجود المكونات الفاخرة الممزوجة مع أفضل وصفات التتبيل والزيوت وتوليفات التوابل، ما يمنح قائمة الطعام المبتكرة لمسةً من التنوّع الخاص بالمطبخ الهندي القديم. كما يفخر المكان بتقديم مشروبات مصنوعة يدوياً مع قائمة فريدة من النكهة الهندية العريقة.

ويحظى المطبخ الهندي بإعجاب الذواقة في جميع أنحاء العالم، وذلك لما يقدمه من وجبات غنية بالتوابل والنكهات المميزة. ويلبي المطعم جميع الأذواق، انطلاقاً من عشاق الطعام الهندي المميز وصولاً إلى الزوار الذين يبحثون عن وجبات غنية بالنكهات ومحضرة بكل شغف.

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