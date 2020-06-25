مسابقة سعودية تواجه «كورونا» بـ 7 شفرات للسعادة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

انطلقت في السعودية، أمس، مسابقة «شفرات السعادة»، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال صناعة الأمل بين ربوع الوطن العربي.

وتعد المسابقة الأكبر في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، وتأتي في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر والقلق، جراء انتشار جائحة كورونا عربياً وعالمياً. وأطلقت مسابقة «شفرات السعادة» مؤسسة «HDROPS» السعودية، وهي موجهة لكل مستخدمي الإنترنت في العالم العربي.

وقال مبتكر ومدير «شفرات السعادة»، هتان غازي شطا، إن المسابقة تنافسية، وتبدأ بالاطلاع على سبع شفرات للسعادة.

وأضاف أن هدف «شفرات السعادة» هو جعل السعادة عادة الشعوب، والضحكة أسلوباً للحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news