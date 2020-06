بالفيديو.. اللغة اليابانية لا تنشر فيروس "كورونا"

لم يتأثر اليابان كثيراً بوباء "كورونا"، وذلك جزئياً، بفضل لغة هذا البلد التي تستخدم أصواتاً هادئة وبالتالي قطرات متطايرة أقل. وفي العديد من اللغات، تساهم طريقة التحدث ومخارج الأصوات في نشر الفيروسات بين المتحاورين، الذين لا يردون كمامات. بحسب مجلة "فوتورا سيانس" العلمية.

ومع وجود 140 حالة، بالكاد، لكل مليون نسمة، أي أقل بعشر مرات من فرنسا، تمكن اليابان من النجاة، نسبياً، من وباء "كوفيد 19"، على الرغم من تبني إغلاق أقل صرامة. ولا شك أن الإغلاق المبكر للحدود والعادات الثقافية المحلية- قلة التقبيل أو العناق، والمستوى العالي من النظافة والمناعة المحتملة ضد الفيروسات، كلها عوامل ساهمت في خفض الإصابات. ولكن ربما لعب عامل آخر دور في ذلك، إنها اللغة اليابانية.

ونُشر مقطع فيديو يقارن الأصوات باللغتين الإنجليزية واليابانية، بثته قناة "تي بي إس"التلفزيونية اليابانية، يظهر امرأة شابة تنطق حملة "هذا قلم رصاص" أمام ورقة، وعند الحديث بالانجليزية تتحرك الورقة بوضوح، لأن الأصوات تتطلب زفيراً، بينما تتمايل الورقة بلطف عند قراءة الجملة باليابانية.

والفيروسات، مثل الإنفلونزا أو فيروس السل، تنتقل عن طريق الهواء عبر قطيرات ملوثة، عندما يسعل أو يتحدث الشخص المصاب. ومع ذلك، تُظهر دراسة حديثة أن بعض الكلمات أو الجمل تنتج أصواتاً بها زفير، مثل الحروف الساكنة، في الإنجليزية (مثل: ب، ت، س)، والتي تتطلب استخدام الشفاه واللسان، والتي تطلقان الأصوات من خلال الزفير.

على سبيل المثال، تنتج عبارة "حافظ على صحتك" (بالإنجليزي)، تطاير قطيرات بحجم يتراوح بين 20 و500 ميكرون. ومع ذلك، فإن اللغة اليابانية تستخدم القليل من هذه الأحرف التي تحتاج إلى زفير والأصوات فيها تُنطق بطريقة أكثر ليونة.

📺 A theory on why Japan was able to contain the coronavirus outbreak... according to TBS pic.twitter.com/9d0cIxvS1X