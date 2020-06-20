إعلامي مصري ينفي وفاته في حادث سير.. ويلقى مصرعه بنفس الطريقة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

لقي الإعلامي المصري الدكتور محمد السرسي، المذيع بقناة الحدث اليوم، مصرعه، أمس الجمعة، إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - بنها السريع بمركز طوخ (دلتا مصر).

وذكر تقرير المعاينة أن الحادث وقع بعد انفصال مقطورة سيارة نقل كبيرة كانت على الطريق، فأطاحت بسيارة الإعلامي السرسي، ثم انحرفت المقطورة مرة أخرى، لتقتحم معرض قطع غيار سيارات عربات نقل، حسب وسائل إعلام مصرية.

يشار إلى أن السرسي، نفى قبل أيام، عبر فيديو على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، شائعة وفاته في حادث سير مروع خلال عودته إلى مدينته، والتي نشرها شخص اخترق حسابه، لتأتي وفاته بعد أيام بنفس الطريقة لتثير حالة من الاستغراب والصدمة بين محبيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news