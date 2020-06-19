مسحة ثالثة مقلقة...حالة رجاء الجداوي النفسية تعيق تماثلها للشفاء

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

كشف مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، جاءت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المصدر، أن الفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد بالعزل الصحي منذ 27 يومًا حتى الآن، ما زالت داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة إثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، لافتا أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن، وأن أسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

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