«أكوافينتشر» المائية في «أتلانتس النخلة»

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن إعادة افتتاح مدينة أكوافينتشر المائية بناءً على التعليمات التي أصدرتها بلدية دبي الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح الحدائق والألعاب المائية.

وتستقبل مدينة أكوافينتشر المائية ضيوفها من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع مراعية نسبة إشغال تصل إلى 50% من نسبة الإشغال العامة للمدينة المائية الأشهر على مستوى العالم ومنطقة الشرق الوسط، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول المدينة المائية 119 درهماً للكبار و99 درهماً للصغار. وباستطاعة المقيمين في المنتجع الدخول إلى المدينة المائية كجزء من الميزات، التي تضاف إلى تجاربهم عند حجز إقامتهم في المنتجع.

أما الزوار من غير النزلاء في المنتجع، فيتوجب عليهم القيام بحجز التذاكر مسبقاً قبل زيارة المدينة المائية، عن طريق الموقع الإلكتروني لمنتجع أتلانتس، تجنباً للازدحام ومراعاة الالتزام بمسافة الأمان بين الزوار، حيث لن يتم إصدار تذاكر للزوار من شباك التذاكر الخاص بالمدينة المائية إذا لم يكن هناك حجز مسبق.

كما ينصح باستخدام المواصلات العامة للوصول إلى المنتجع، نظراً إلى محدودية مواقف السيارات. وستفتح أبواب المدينة المائية من الساعة 10 صباحاً حتى الغروب، حيث تم مراعاة تطبيق كل لإجراءات السلامة والتعقيم على مدار اليوم، من خلال فريق متخصص يقوم بتعقيم كل الألعاب بعد استخدامها خلال اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news