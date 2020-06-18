وفاة اليوتيوبر المصرية الشهيرة «ماما سناء»..90 مليون مشاهدة لأول فيديو

المصدر: متابعة الامارات اليوم

«أمي في ذمة الله، ادعولها بالرحمة»، أعلن اليوتيوبر حمو شاكر، عبر تطبيق «انستغرام»، صباح اليوم، وفاة "اليوتيوبر" سناء عبدالحميد الشهيرة بـ«ماما سناء»، بعد صراع مع المرض، وقال: «إن لله وإنا إليه راجعون.. والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله». بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وانتشر خبر وفاة «ماما سناء» بشكل كبير على منصات التواصل الإجتماعي وقد نعاها الجميع نظرا للشعبية التي تحظها بها بين الناس.

وكانت سناء عبدالحميد، المعروفة باسم «ماما سناء»، أما عادية، وسرعان ما تحولت «يوتيوبر» وشخصية محبوبة، تبّث فيديوهات طريفة برفقة ابنها «حمو» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وكشفت «ماما سناء» كواليس تحولّها إلى أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، إذ قالت إنها كانت تُتابع نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج «تيك توك» لها، الأمر الذي أثار فضولها: «كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة». وبعد عدد من الفيديوهات، أحبّت «ماما سناء» الأمر، وأحبها الجميع.

وأشار محمد شاكر "حمو"، إلى أن أول فيديو لهم في سبب شهرتهم "التلات كوبيات وتحتيها المية جنيه"، والذى تجاوز 90 مليون مشاهدة على "فيس بوك"، موضحاً أن أول فيديو تم تصويره زوجته ياسمين صورته ووالدته، وتم نشره على "تيك توك" وتجاوز 5 آلاف متابع و 13 ألف مشاهدة

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