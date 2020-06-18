سارة الطباخ تعكر "راحة قلب" محمد الشرنوبي بعد الزواج

المصدر: متابعة الامارات اليوم

عادت المنتجة وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، السابقة سارة الطباخ إلى التهديد وتحذير شركات الانتاج من التعامل معه، في أي تعاون فني، مؤكدة أن شركتها هي صاحبة الاستغلال الفني والمالي الوحيد للشرنوبي.

جاء ذلك بعد إعلان محمد الشرنوبي عن إطلاق أغنية جديدة اسمها "قلبي ارتاح"، أهداها لزوجته رندا رياض، ونشرت شركة "روتانا" على صفحتها تنويه لإذاعة الأغنية وهو ما اعتبرته الطباخ انتهاكا للعقد المبرم بين شركتها وبين الشرنوبي.

وحذربيان صادرعن شركة سارة الطباخ أنها صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة كافة أعمال الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة".

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