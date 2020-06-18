عالم اقتصاد هندي يفوز بجائزة ألمانية مرموقة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

فاز عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي، أمارتيا سن، بجائزة السلام التي تمنحها المؤسسة الألمانية لتجارة الكتب لعام 2020، حسبما أعلن مجلس المؤسسة، أمس، في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو. وتُمنح تكريماً للشخصيات التي قدمت إسهاماً في تحقيق السلام عبر الأدب أو العلوم أو الفن.

وولد سن عام 1933 في مدينة شانتينيكيتان الهندية، وعاش بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، وحصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1998.

وجاء في بيان مجلس المؤسسة، أمس، أن سن رائد فكري منذ عقود تعامل مع قضايا العدالة العالمية، وأسهمت أعماله في مكافحة عدم التكافؤ الاجتماعي، والتي تزداد أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وقالت المشرفة على اتحاد بورصة الكتب الألمانية ورئيسة مجلس مؤسسة تجارة الكتب، كارين شميت - فريدريشس، إن من أهم مطالب سن «عدم قياس الرخاء الاجتماعي فقط بالنمو الاقتصادي، بل أيضاً بإمكانات التنمية للفئات الأكثر ضعفاً. عمل سن الملهم بمثابة دعوى لتعزيز ثقافة صنع القرارات السياسية التي تقوم على المسؤولية تجاه الآخرين، ولا تحرم أحداً من حق المشاركة في اتخاذ القرار وتقرير المصير».

وتمنح بورصة الكتب الألمانية، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، جائزة السلام سنوياً منذ عام 1950. ومن المقرر تسليم الجائزة هذا العام في 18 أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news