وجهات «شروق» ترفع شعار الترفيه الآمن

المصدر: الشارقة - وام

أكد المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أحمد عبيد القصير، أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأساسية والتدابير الاحترازية في جميع وجهاتها السياحية والبيئية، بعد إعادة افتتاحها بشكل تدريجي تزامناً مع إجازة عيد الفطر، وكذلك في منشآت الضيافة التابعة لها، بما يضمن سلامة العائلات والأطفال والنزلاء من كل الأعمار، من دون التأثير في راحتهم وخصوصياتهم بهدف تشجيعهم في الوقت ذاته على العودة إلى وجهاتهم السياحية والشعبية المفضلة في الإمارة.

وأوضح أن «شروق» حددت جملة من الإجراءات المشتركة، التي تلتزم بها جميع الوجهات السياحية ومنشآت الضيافة الفاخرة، تشمل تنفيذ برنامج تعقيم شامل ويومي للمنشآت ومرافقها، وخضوع الزوار للفحص بأجهزة قياس الحرارة قبل دخول الوجهة، والتأكد من التزامهم بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وتوفير طاقم ووحدة طبية للحالات الطارئة في كل وجهة، واستخدام 30% من مساحة المطاعم والمقاهي والأسواق والمرافق السياحية داخل الوجهات.

وأشار إلى أن دخول الوجهات ومرافقها من المطاعم والمقاهي، متاح للعائلات والأفراد والأطفال من جميع الأعمار، على أن يبدأ عمل الوجهات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساء، حتى إشعار آخر.

وأضاف القصير أنه إلى جانب التدابير والسلوكيات المشتركة في جميع الوجهات، خصت «شروق» كل وجهة على حدة بإجراءات تتلاءم مع خصوصيتها وطبيعة النشاطات والفعاليات التي تقدمها لزوارها ونزلائها، لافتاً إلى أن «شروق» تقدم مفهوماً جديداً لتجارب الضيافة الفاخرة والبيئية، في ظل الالتزام بالعزل والتباعد الجسدي، خصوصاً في أحضان الطبيعة.

وشملت الإجراءات الخاصة بالوجهات التي تحتوي على مطاعم ومقاهٍ ومساحات خضراء - مثل واجهة المجاز المائية وجزيرة النور والقصباء، وقلب الشارقة ومليحة للسياحة البيئية والأثرية، ومنشآت الضيافة الفاخرة - إعادة ترتيب المقاعد والطاولات، بحيث تكون المسافة بين الطاولة والأخرى مترين، واستقبال أربعة زوار في الطاولة الواحدة حداً أقصى، واستخدام أدوات الطعام لمرة واحدة فقط، ووضع لوحات إرشادية للحفاظ على مسافة مترين بين الزوار في المناطق المفتوحة والمساحات الخضراء.

وحددت الهيئة إجراءات خاصة بالوجهات التي تحتوي على مناطق ألعاب للأطفال، مثل منطقة الألعاب والحديقة المائية في واجهة المجاز المائية، على أن يتم استقبال 30 طفلاً فيها حداً أقصى، علماً بأنها تستوعب 100 طفل في الأحوال العادية، وكذلك السماح لخمسة أفراد حداً أقصى بزيارة بيت الفراشات في جزيرة النور، واستقبال 23 طفلاً حداً أقصى في منطقة ألعاب الأطفال، و61 طفلاً في بيت المرح بالقصباء.

وتضمنت الإجراءات التي حددتها الهيئة لحافلات «جولة سياحية في الشارقة»، تعيين المقاعد للركاب في الحافلات، للالتزام بالمسافة الآمنة بين المقعد والآخر، على أن يسمح براكب واحد في كل صف، بما يستوعب بين 20 و35 راكباً في كل جولة، إلى جانب برنامج تعقيم شامل بعد كل جولة لكل الحافلات، مع قياس درجة حرارة كل الركاب قبل الصعود إلى الحافلة.

وأكدت «شروق» حرصها على تقديم خدمات الضيافة في منشآت السياحة البيئية والضيافة الفاخرة بأعلى مستويات الجودة، مع ضمان سلامة وصحة النزلاء من كل الأعمار، إذ شملت الإجراءات الخاصة بهذه الوجهات إضافة إلى التدابير السابقة، إخضاع فرق المرشدين السياحيين لفحوص مستمرة ويومية لضمان سلامتهم وسلامة النزلاء، واعتماد معايير التباعد الجسدي في مختلف النشاطات والخدمات المقدمة، وتقديم فرصة نوعية تراعي خصوصية كل زائر من خلال الحجز المسبق عبر الموقع الخاص بهذه الوجهات. ومن ضمن الوجهات السياحية التابعة للهيئة، التي افتتحت أخيراً، شاطئ خورفكان في الشارقة، الذي يرحب بزواره من جميع أنحاء الدولة، الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجارب نوعية خلال موسم الصيف.

نشاطات المغامرات

من الإجراءات المتعلقة بنشاطات المغامرات في مليحة، عدم السماح لأكثر من ثلاثة ضيوف باستخدام مركبة الدفع الرباعي، وتجهيز المركبات بأغطية بلاستيكية (حاجب) لفصل الضيوف عن الموظفين، وتعقيم المركبات قبل الاستخدام وبعده، والسماح للضيوف من العائلة نفسها أو أقارب الدرجة الأولى بالجلوس معاً في صالة واحدة، والسماح بإقامة شخصين في الخيام لليلة الواحدة، والسماح لأربعة أشخاص حداً أقصى في حجوزات الشركات.

أحمد عبيد القصير:

«التدابير تضمن سلامة العائلات والزوار من كل الأعمار، من دون التأثير في راحتهم وخصوصياتهم».

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