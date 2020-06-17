أطباء: الصداع مزعج لكنه ضروري لهذا السبب

المصدر: متابعة الامارات اليوم

الصداع بصورة عامة من الامور غير المرغوب فيها، لكن أطباء اكدوا أنه ورغم الازعاج الذي يتسبب فيه إلا أنه في حالاته العادية ضروري، لابل نحن نحتاجة لأنه وبحسب صحيفة " صن" البريطانية رسالة من الجسم يقول لنا من خلاله رسائل كثيرة، بوجود خطأ أو خلل ما علينا تفاديه.

يحدث الألم عندما يكون هناك اختلاف بين ما يحتاجه دماغك وما يمكن أن يجلبه نظام الأوعية الدموية، الذي يحمل دمك حوله.

يكون الصداع في الغالب ناتجا عن بعض الأسباب التي يجب الانتباه إليها. فإذا كان نظامك البصري بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لأنك نسيت ارتداء نظارتك، فسيتم تحويل المزيد والمزيد من الدم هناك لمساعدتك في التأقلم، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

وإذا لم تأكل جيدا خلال النهار، فلن يحتوي الدم على الكثير من الجلوكوز كما ينبغي، لذلك يتم تحويل المزيد من الدم إلى الجهاز البصري لتوفير الطاقة التي يحتاجها. وتتضخم جميع الأوعية الدموية أو تتوسع، وهي عملية تسمى توسع الأوعية الدموية، لجلب المزيد من الدم بسرعة، وهذا يمتد على جدرانها بما يتجاوز الحدود المريحة، ما يؤدي إلى إطلاق مستقبلات الألم في الأوعية الدموية، وبالتالي، الإصابة بالصداع.

ويحمل الشعور بالألم والصداع رسائل من قبيل "هناك خطر هنا" أو "أوقفوا ما تفعلونه"، حيث إنه يكون بمثابة نظام رائع للإنذار المبكر ويجب أن نصغي إليه.

وتوضح التقارير أن الصداع قد يكون علامة بأن الجسم بحاجة لشرب الماء، وتحديدا الكلى. كما قد يعني الصداع أن هناك مشكلة في الحصول على ليلة نوم جيد، ويكون الصداع في مثل هذه الحالة إنذارا مبكرا بأنك تتعامل بشكل خاطئ مع جسمك. ويمكن أن يعكس الصداع حالة الإجهاد الشديد، التي يشعر بها الجسم.

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