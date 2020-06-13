مهرجان كوتشيلا الموسيقي: سنعود في 2021

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقي، أول من أمس، أن المهرجان لن ينعقد هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنهم أعلنوا عن مواعيد جديدة في أبريل 2021.

وفي وقت سابق هذا العام، حددت مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا، وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم التي تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا، وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف، في الفترة من أبريل وحتى أكتوبر. لكن المسؤولين في مقاطعة ريفرسايد ألغوا، يوم الأربعاء الماضي، حدث أكتوبر المقبل، بسبب استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وقالت شركة غولدن فويس المنظمة للمهرجان في بيان، أول من أمس: «لدينا كل النية للعودة في عام 2021. ومن المقرر أن يُعقد مهرجان ستيدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2021». وأضافت أن تفاصيل عروض 2021 سيعلن عنها في وقت لاحق، وأن التذاكر المباعة لعام 2020 ستستخدم في عام 2021.

وكان من المقرر أن تتضمن عروض 2020 مغني البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند ومغني الراب ترافيس سكوت. يشار إلى أن مهرجان كوتشيلا يحتوي على فنانين يتبنون العديد من الأنواع الموسيقية المختلفة، وكذلك على العديد من أنواع الفنون مثل النحت. وفي عام 2018، ترأست المغنية الأميركية بيونسيه قائمة المهرجان.

- عروض 2020 كان من المقرر أن تتضمن أسماء كبيرة.

- الحدث ينظم في الهواء الطلق بصحراء كاليفورنيا.

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