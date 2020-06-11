غرافيك.. دول سياحية بدأت تستعيد عافيتها حول العالم

المصدر: غرافيك: محمد داود /

توقع مراقبون انتعاشاً قوياً لقطاع السياحة في العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، مع تنامي وتيرة الإقبال على السياحة الداخلية التي سيفضلها أغلب الأفراد والعائلات بديلاً عن السفر إلى الخارج، وذلك للترفيه عن أنفسهم، بعد الوضع الذي فرضه فيروس كورونا. ومع بدء رفع الدول الأوروبية قيود السفر إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يبدأ العديد من الأفراد في جميع أنحاء القارة بالتفكير في ما إذا كان بإمكانهم قضاء عطلة سياحية هذا الصيف خارج البلاد.

للإطلاع على أبرز دول العالم التي بدأت بفتح المرافق السياحية حول العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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