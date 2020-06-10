5 ورش مجانية متخصصة «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يواصل مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تقديم دوراته وورشه التدريبية المجانية عن بُعد، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، استجابة للظروف الحالية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وتتضمن خطة المركز، لشهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، خمس ورش تدريبية، بعد نجاحه في تقديم ثماني دورات في ظل انتشار الجائحة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وانطلقت، أمس، ورشتا «فن المؤثرات البصرية في الصور الفوتوغرافية»، و«التصوير والمونتاج عبر الأجهزة الذكية».

ويعقد المركز يومي 23 و24 الجاري، ورشة بعنوان «إنتاج المحتوى الرقمي»، يقدمها أنس مرعي، لتدريب المشاركين على أهم المهارات وتقنيات إنتاج المحتوى الرقمي للتواصل الاجتماعي. بينما ينظم يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، ورشة بعنوان «فن تصميم الإنفوغرافيك»، يقدمها حسن مرجي، لتعريف المشاركين بأفضل الطرق المتبعة في تصميم قوالب الإنفوغرافيك وطرق عرض البيانات. في حين ينظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، في 30 الجاري، ورشة «لغة الجسد»، تقدمها المدربة سهام الشريف، وتستهدف تعريف المشاركين بأهمية لغة الجسد، وتعليمها للإعلاميين أو الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذه المجال.

من جهته، قال مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، حسين شاهين، إن الورش المجانية التي يقدمها المركز تأتي انطلاقاً من حرصه على توفير المعرفة والمهارات المتنوعة، في مجالات التصوير والتصميم والمونتاج التلفزيوني، وإعداد المحتوى الرقمي للإعلامين والراغبين في اكتساب مهارات متنوعة تخدم مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذه الورش والدورات تعكس رؤية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون باعتبارها منصة إعلامية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المجتمعية في الشارقة، وتوفير بيئة محفزة للأجيال المقبلة، وفق برامج تستند إلى قواعد مهنية واحترافية.

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