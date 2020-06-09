هارفارد: ترجح انتشار"كورونا" في الصين منذ أغسطس الماضي

المصدر: لندن -رويترز

أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس من العام الماضي على أبعد تقدير وذلك استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث إلا أن الصين وصفت التقرير بالسخيف. واستخدم البحث صورا بالأقمار الصناعية لأماكن صف السيارات في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019 ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.

ويقول البحث "زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان سبقت البداية الموثقة لجائحة سارس-كوف-2 في ديسمبر 2019". وأضاف "تؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين وكان منتشرا بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان". ويُظهر البحث زيادة كبيرة في شغل أماكن صف السيارات أمام المستشفيات في أغسطس آب 2019.

وقال البحث "في أغسطس رصدنا زيادة فريدة من نوعها في بيانات البحث عن الإسهال لم ترصد في مواسم الإنفلونزا السابقة أو تضاهي بيانات البحث عن السعال". وردا على سؤال عن البحث رفضت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نتائج البحث في إفادة صحفية مقتضبة اليوم الثلاثاء. وقالت "أعتقد أنه من السخيف، من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى ملاحظات سطحية مثل الأحجام المرورية".

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