ثلث الأطفال الأردنيين لا يمتلكون "كمبيوتر".. و 16% لا يمكنهم الوصول لـ"الانترنت"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف تقرير للبنك الدولي أن 16% من الاطفال في الاردن لا يمكنهم الوصول للانترنت، أي أقل بـ16 نقطة مئوية عن متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقال البنك، في مدونه له بعنوان “جائحة فيروس كورونا والاستعداد للتعلم الرقمي في الأردن”، إن ثلث الاطفال الاردنيين لا يمتلكون جهاز كمبيوتر، يصلح لاستخدامه في أداء الواجبات المدرسية، أي أقل بـ25 نقطة مئوية عن المعيار المرجعي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتشير المدونة التي نشرها البنك مؤخرا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان “الفجوة الرقمية غالبا، توجد في الأسر منخفضة الدخل؛ فأقل من 30 % منهم، ينتمون للفئات الأدنى من الوضع الاقتصادي، لديهم جهاز كمبيوتر لأداء الواجبات المدرسية، ونحو 50 % فقط يتمتعون بإمكانية الوصول للإنترنت”.

واستند البنك في ارقامه على تحليل “برنامج التقييم الدولي للطلبة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2018″، الذي أُجري على عينة للطلبة ممن هم في الـ15 عاما، حول استعداد الأردن للتعلم الرقمي واسع النطاق عبر “الفجوة الرقمية” بأبعاده الثلاثة الرئيسة، وهي: إمكانية الوصول للأجهزة الرقمية والإنترنت، واستخدام الموارد عبر الإنترنت، واستعداد المدرسة والمدرس للاستفادة من الحلول الرقمية من أجل التعلم.

وأضاف، أن تفشي فيروس كورونا أجبر الدول على إغلاق المدارس، ما أثر على 103 ملايين من الطلبة في عموم المنطقة، مبينا أن الأردن من أولى البلدان في المنطقة التي استجابت للأزمة، بفرض حظر التجول وإغلاق المؤسسات التعليمية كافة في مارس الماضي.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news