27 منتسباً من «شركاء الأعمال في دبي» يتعرفون إلى تجربة زكي نسيبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد وزير دولة، زكي أنور نسيبة، أن المنتسبين إلى برنامج شركاء الأعمال في دبي، يعدون سفراء ثقافيين لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز الجسور والصداقات بين دبي والعالم.

جاء ذلك على هامش محاضرة قدمها زكي نسيبة، أمس، عن بُعد، في مجال الدبلوماسية الثقافية، لـ27 من المنتسبين إلى برنامج شركاء الأعمال في دبي، الذي أنشئ برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وخلال الجلسة الافتراضية، تعرّف المنتسبون إلى برنامج شركاء الأعمال في دبي، لمسيرة زكي نسيبة، وعمله خلال السنوات الأولى مترجماً ومستشاراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسلط المحاضر الضوء على دور الثقافة المهم في اتحاد دولة الإمارات، وكيفية تشكيل قيادة الشيخ زايد لدولة الإمارات، والمكانة التي أصبحت عليها الدولة اليوم.

كما تحدّث زكي نسيبة عن شغفه الكبير بالدبلوماسية الثقافية التي تختلف عن الدبلوماسية العامة وتكملها. وبصفته المسؤول الأول عن مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، وصف دور المكتب ومشروعاته الحالية، وطرق استخدام الثقافة لتعزيز أجندة الإمارات في الخارج، وتعزيز صورتها العامة مجتمعاً متسامحاً ومركزاً للثقافة. وفي تصريح له بعد الجلسة، قال زكي نسيبة: «كان من دواعي سروري أن أسمع من الشركاء عن نجاحهم في تعزيز مسيرتهم المهنية داخل دولة الإمارات، خلال بداية حياتهم المهنية الدولية». وأضاف: «لقد أصبحوا سفراء ثقافيين لدولة الإمارات مدى الحياة، إذ بات الأمر يسري في جيناتهم الوراثية، ما يعزز الجسور والصداقات بين دبي والإمارات والعالم، هنا يتعلمون نشر رسالة التسامح العالمية المطلوبة في عالم ما بعد (كوفيد-19)». يشار إلى أن برنامج شركاء الأعمال في دبي، الذي تديره شركة «فالكون وشركاه»، يضمّ في نسخته السادسة 27 شريكاً من الإمارات والصين والولايات المتحدة وثماني دول أخرى، ولديه مجموعة خريجين تتجاوز 150 سفيراً عالمياً من 17 بلداً. يبدأ الشركاء، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و26 عاماً، حياتهم المهنية في دبي، ويعملون على حلّ مشكلات الاستشارات المعقدة، ويخوضون تجربة الانغماس العميق في المؤسسات المُدرجة بدبي، ليصبحوا بعد ذلك سفراء دبي والإمارات، يروون قصة دبي لشبكتهم العالمية الحالية والمستقبلية.

المحاضر سلّط الضوء على دور الثقافة المهم في اتحاد الإمارات.

«سفراء» البرنامج تراوح أعمارهم بين 21 و26 عاماً.

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