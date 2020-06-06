لبنان: شحنة فستان زفاف وزينة نسائية تكشف عن مفاجأة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان 2,2 كيلوغرام من الهيرويين معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا في شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات مطبخية.

وأشارت قوى الأمن الداخلي في بيان إلى توافر معلومات حول «قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ مشتبه في أنها تحوي مخدرات معدّة للتهريب الى إحدى دول شمال إفريقيا بواسطة إحدى شركات الشحن».

وأضاف البيان «بعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 2,2 كيلوغرام من مادة الهيرويين».

وأوضحت قوى الأمن أنه «تم تحديد هوية أحد المتورطين في هذه العملية وتوقيفه وهو لبناني الجنسية»، مشيرة إلى أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين».

وفي السنوات الأخيرة، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية كميات كبيرة من المخدرات الصناعية المستوردة إلى لبنان، وكذلك كميات كبيرة من المخدرات المعدّة للتصدير.

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